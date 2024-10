Prima pagina Corriere dello Sport: "Italia, bravi bravi. Juve, Motta li perde tutti"

"Bravi bravi" titola oggi il Corriere dello Sport al centro della sua prima pagina per celebrare l'ultima vittoria dell'Italia in Nations League: gli azzurri schiacciano Israele a Udine con un secco 4-1 che porta la firma di Retegui, Frattesi e Di Lorenzo (doppietta). Nel taglio alto il quotidiano romano parla invece dell'allarme infortuni in casa Juventus (contro la Lazio saranno out sei giocatori), mentre in un altro box l'argomento trattato è la rivolta delle Leghe e dei calciatori controla FIFA per l'eccessivo numero di partite.

Nazionale - Bravi bravi: l'Italia si diverte. Doppio Di Lorenzo, Frattesi bomber

Juventus - Motta li perde tutti

Altro - "Basta FIFA: calendario insostenibile"