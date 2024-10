Prima pagina Corriere dello Sport: "Kvara apre: il Napoli tratta per il rinnovo"

"Aria da Juve" recita il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport per presentare in prima pagina la serata di Champions League che vedrà i bianconeri in campo con lo Stoccarda, mentre Milan e Bologna sfideranno il Club Brugge e l'Aston Villa. Il taglio alto è invece dedicato a Totti e alle clamorose voci su un possibile ritorno in campo, mentre in basso si parla dell'apertura di Kvaratskhelia al rinnovo di contratto col Napoli.

Champions - Aria da Juve. Superchampions: oggi tre italiane, domani sera l'Inter e l'Atalanta

Altro - Totti da sogno

Napoli - Kvara apre: il Napoli tratta per il rinnovo