Prima pagina Corriere dello Sport: "Lucca all'asta, Napoli in pole. Osi-Gala, l'attesa"

"Lucca all'asta": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Osi-Gala, c'è attesa: il club turco non ha ancora presentato le fideiussioni. Napoli dunque in pole per l'attaccante dell'Udinese, ma anche Milan e Dea si fanno avanti. L'offerta di DeLa ai friulani è di 35 milioni di euro con i bonus: Tare prova il sorpasso per la punta e insegue Guerra. Pericolo Atalanta: ha scelto Lorenzo come erede di Retegui.

Spazio anche ad Inter e Juventus, alle prese con possibili e importanti conferme. Sui nerazzurri, il quotidiano titola: "Clha si gioca l'Inter". Hakan vuole ricucire gli strappi, ma il papà ripensa al Gala. Sui bianconeri, invece: "La Juve rilancia per Kolo". Si cerca l'accordo con il PSG, il Porto decide su Conceicao.