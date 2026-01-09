Prima pagina
Corriere dello Sport: "Magia Neres, il Napoli ci crede"
"Chivu è solo". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sul posticipo giocato ieri tra Milan e Genoa e sulla fuga in testa dell'Inter. II Diavolo infatti è stato inchiodato sull'1-1 dal Grifone, passato in vantaggio a San Siro grazie a Colombo e poi raggiunto dal gol di Leao. Una gara che il Genoa avrebbe potuto anche vincere grazie al rigore di Stanciu, che invece ha fallito la conclusione allo scadere. De Rossi quindi ha fatto un assist all'amico Chivu, permettendo all'Inter di portarsi a + 3 rispetto al Milan, salito a quota 39.
"Magia Neres, il Napoli ci crede" - In prima pagina spazio dedicato pure al Napoli, che si prepara al big match contro I'Inter previsto a San Siro domenica sera. Gli azzurri sono pronti a giocarsi le proprie chance nello scontro diretto per lo Scudetto e Conte spera di poter riavere David Neres, che sta provando un recupero lampo per tornare a disposizione a Milano.
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
