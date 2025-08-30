Prima pagina

Corriere dello Sport: "Max on fire. Hojlund, ultimo ok"

Oggi alle 08:10Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

"Max on fire". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport dedicata al Milan. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo per 2-0 ieri sera sul campo del Lecce. Deciisvi i gol di Loftus-Cheek e Pulisic con i rossoneri che hanno rimediato al ko interno di una settimana fa contro la Cremonese. "Hojlund, ultimo ok", il titolo in taglio alto sull'attaccante con il Napoli che attende il via libera del papà per formalizzare un'operazione ormai definita.