Corriere dello Sport: "Max on fire. Hojlund, ultimo ok"
"Max on fire". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport dedicata al Milan. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo per 2-0 ieri sera sul campo del Lecce. Deciisvi i gol di Loftus-Cheek e Pulisic con i rossoneri che hanno rimediato al ko interno di una settimana fa contro la Cremonese. "Hojlund, ultimo ok", il titolo in taglio alto sull'attaccante con il Napoli che attende il via libera del papà per formalizzare un'operazione ormai definita.
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
Napoli
Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
