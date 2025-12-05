Juventus, Perin lavora a parte. Ma c'è fiducia per la trasferta di Napoli

vedi letture

Aumentano le possibilità che Mattia Perin faccia parte del gruppo della Juventus, nella trasferta che vedrà i bianconeri in campo domenica sera al Maradona con il Napoli. Il portiere, secondo quanto raccolto, ha lavorato a parte, ma filtra fiducia sulla sua possibile convocazione.

“Ho avuto un piccolo affaticamento, sto facendo di tutto per provare a esserci con il Napoli - ha dichiarato ieri sera da Fossano -, ma proviamo a non far diventare il problema più grande di quello che è”. Luciano Spalletti presenterà la partita in conferenza stampa, come sempre, domani alle 16.30.