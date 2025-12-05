Radio TN Napoli-Juve, chi schierare al Fantacalcio? I tre giocatori di Conte consigliati

Carmine Cassandra, giornalista di Fantacalcio.it, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pausa Caffè' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Ha parlato delle scelte di formazione per i fantallenatori in vista del prossimo turno di campionato e per il Napoli - impegnato domenica sera al Maradona contro la Juventus - ha consigliato di schierare tre giocatori: McTominay, Neres e Di Lorenzo.

Poi ha anche spiegato che, paradossalmente, questo può essere il momento opportuno per scambiare Neres perché sta vivendo un'ottima fase e potrebbero esserci scambi interessanti. Infine ha spiegato che già in estate molti avevano scelto di puntare comunque su Lukaku pagandolo pochissimo o addirittura 1 credito sapendo che comunque poi a metà stagione sarebbe tornato in campo.