Ultime di formazione Sky: scelto il sostituto di Lobotka, a sinistra Olivera

Il Napoli di Antonio Conte, galvanizzato dal passaggio in Coppa Italia, si rituffa nel campionato per affrontare il big match di domenica contro la Juventus. Gli azzurri vivono però un periodo di emergenza assoluta, specialmente a centrocampo, dove l'infortunio di Lobotka si aggiunge a quelli di De Bruyne, Anguissa e Gilmour. Restano disponibili solo McTominay, Elmas e il giovane Vergara.

Per la super sfida, Conte dovrebbe dare continuità al 3-4-3. In porta ancora Milinkovic-Savic, con la difesa a tre composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sugli esterni, favoriti Di Lorenzo e Olivera. Il nodo cruciale è la mediana: accanto a McTominay, il ballottaggio è tra Elmas e Vergara ma dovrebbe spuntarla il macedone. In attacco, piena fiducia al tridente Lang-Hojlund-Neres. Nonostante le assenze, il Napoli cercherà il colpo grosso al Maradona.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Oivera; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte