Napoli-Juve e il paradosso di Hojlund: può battere un record...senza gol

Hojlund ha fornito due assist in questo avvio di stagione. Entrambi a Neres dalla sosta in poi col cambio modulo. Ne manca un altro per il suo record personale di passaggi vincenti in un singolo campionato. Una sorta di paradosso per un giocatore che di mestiere fa l'attaccante e che non segna ormai da due mesi, dal 5 ottobre col Genoa complice anche l'infortunio e il rigore fallito contro il Qarabag. Ma per ora va bene così, Hojlund è pienamente coinvolto nel progetto tattico di Conte, sta dando il suo contributo e a Roma è stato determinante con l'assist per Neres. Il gol prima o poi arriverà, magari domenica contro la Juventus, squadra alla quale non ha ancora mai segnato.

