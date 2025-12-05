Napoli-Juventus, le quote dei bookmakers sul risultato e i marcatori più accreditati

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Napoli-Juventus è il big match della 14esima di Serie A, una sfida dai tanti risvolti, primo su tutti il duello in panchina - inedito - tra Luciano Spalletti, l'eroe dello scudetto azzurro, e Antonio Conte, bandiera juventina. Il Napoli punta a vincere per difendere il primo posto in classifica, la Juventus vuole invece provare a rilanciarsi nella corsa Champions: le premesse per una gara spettacolare ci sono tutte e, per gli esperti di Sisal, i partenopei partono favoriti. La squadra azzurra ha vinto tutte le ultime sei gare interne contro la Juventus e, anche stavolta, è avanti a 2,45, si sale a 3,25 per il blitz bianconero al Maradona, il pareggio è a 2,90. Tra gli uomini di Conte, menzione d'obbligo per Neres: il brasiliano ha preso parte a cinque gol nelle ultime sei presenze (due gol e tre assist) e, dopo i centri contro Atalanta e Roma, può andare a segno la terza volta di fila, ipotesi a 5,00, con l'assist a 4,00. Tra i bianconeri, uno dei migliori è Yldiz, che però fuori dallo Stadium non ha mai segnato: la sua firma nel match con un gol o un assist è a 3,50.

L'Inter, a una sola lunghezza dalla vetta, ospita il sorprendente Como, quarto e con solo tre punti in meno dei nerazzurri. I lariani non perdono addirittura da 11 turni ma, nella gara di San Siro, dovrebbero interrompere la striscia positiva: la squadra di Chivu conduce infatti il pronostico, a 1,52, si sale a 6,00 per la vittoria degli uomini di Fabregas, il pareggio è dato a 4,25. Si sfidano il miglio attacco del campionato, quello interista con 28 reti, e la miglior difesa, quella del Como con appena 7 reti subite: nella sfida prevale il Gol, a 1,85, e Over 2,50, a 1,75. L'altra capolista, il Milan, è atteso dal posticipo con il Torino, i rossoneri vogliono subito riscattarsi dall'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio e sono favoriti, a 1,75 contro il 4,50 dei granata e il 3,50 del pareggio. L'Unipol Domus è teatro della sfida tra Cagliari e Roma, i giallorossi sono scivolati a meno uno dalla vetta dopo la sconfitta con il Napoli, ma hanno subito la chance di riscattarsi e non perdere altro terreno in classifica. Per gli esperti di Sisal, infatti, la vittoria romanista è a 1,70, si sale a 5,50 per il successo sardo, il segno vale 3,60. La Lazio, dopo aver conquistato i quarti di finale di Coppa Italia, ospita il Bologna, che ritroverà a gennaio come avversaria proprio nella coppa nazionale. Gara incerta ma con i biancocelesti avanti a 2,60, a 2,90 la vittoria rossoblù, il pareggio è a 3.00. (ANSA).