Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

Il Napoli è sceso in campo stamattina a Castel Volturno per l'allenamento a due giorni dal big match di campionato contro la Juventus. A guidare la seduta, ovviamente, Antonio Conte. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro:

"Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato contro la Juventus, domenica alle 20:45 allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".