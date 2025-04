Prima pagina Corriere dello Sport: "McNapoli: Conte mette pressione a Inzaghi"

vedi letture

Dopo il pareggio della scorsa settimana, il Napoli rialza la testa e al Maradona torna alla vittoria battendo l’Empoli 3-0 e rispondendo a Inter e Atalanta. “McNapoli” titolo l’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio. La formazione allenata da Antonio Conte strapazza i toscani grazie al gol realizzato al 18’ minuto dallo scozzese Scott McTominay e ai sigilli nella ripresa di Lukaku e dello stesso McTominey, e acciuffa il bottino pieno che le permette di restare a tre lunghezze di distanza dai nerazzurri capolisti.

Partita divertente quella andata in scena nel capoluogo campano, che ha visto il Napoli sbloccarla con un bel destro incrociato dal limite dell’area dell’ex United all’interno di un primo tempo equilibrato, dove l’Empoli ha venduto cara la pelle e ha avuto un paio di occasioni con Fazzini ed Esposito.

Nella ripresa però, in barba a quanto era successo nelle ultime partite, per i partenopei non c’è stato alcun calo di concentrazione, anzi. Il raddoppio di Lukaku al 56’ mette in discesa una partita poi chiusa 5 minuti dopo con il bis di McTominay, che diventa il primo giocatore del Napoli ad aver realizzato una doppietta in stagione (e soltanto il palo gli ha rovinato la gioia della tripletta).