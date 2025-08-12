Prima pagina
Corriere dello Sport: "Napoli, ciao Jack. C'è Elmas"
TuttoNapoli.net
Il Corriere dello Sport in prima pagina si concentra sul caso Ademola Lookman, che ha praticamente rotto da parecchio tempo con l'Atalanta. L'attaccante quasi una settimana fa non si è presentato a Zingonia per gli allenamenti con i nerazzurri, una situazione che certifica la tensione tra le parti. Lookman al momento si trova a Londra, dove si sta allenando da solo in attesa di una chiamata dell'Inter.
Il centravanti infatti vuole soltanto l'Inter e attende sviluppi positivi della trattativa, tanto che Marotta e Ausilio attendono un segnale dai Percassi per affondare il colpo e regalare un nuovo innesto a Chivu. Di spalla si parla anche del Napoli con l'ufficialità di Raspadori all'Atletico Madrid e gli azzurri che ripensano a Elmas.
23 ago 2025 18:30
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
Sassuolo
Napoli
