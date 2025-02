Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, Conte se la gioca allo specchio"

"Empolazo": viene scelto questo titolo oggi dal Corriere dello Sport, come il principale per la prima pagina. Incubo Juve: fuori da Coppa Italia e Champions in sette giorni. Ko ai rigori contro l'Empoli, Thiago: "Vergogna".

Spazio anche al campionato e all'imminente big match, introdotto con questo titolo: "Napoli, Conte se la gioca allo specchio". Ancora 3-5-2 con l'Inter, Inzaghi ha solo due esterni. Arbitra Doveri.