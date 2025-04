Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, esodo dei tifosi a Bologna"

"RischiaTudor". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Domenica in programma lo spareggio Champions tra Roma e Juventus, con Igor all'Olimpico contro Ranieri. La Roma è addosso: se vince aggancia la Juve. Negli scontri diretti solo 16 punti in 13 partite per la Signora. Kolo insidia Vlahovic, torna Cambiaso. Il croato a cena con i giocatori: chiede il senso di responsabilità.

Spazio anche ad altre partite di Serie A in programma nel weekend, tra cui Milan-Fiorentina. A tal proposito, il titolo è il seguente: "Milan, Abraham scavalca Gimenez". Tammy, in gol mercoledì nel derby di Coppa Italia, ancora titolare con la viola.

"Napoli, esodo dei tifosi a Bologna" si legge in basso. In 5mila lunedì al Dall'Ara per sostenere gli azzurri.