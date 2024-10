Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, la manita di Conte"

vedi letture

"L'Italia viva" recita il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport, che in prima pagina torna sul 2-2 dell'Olimpico contro il Belgio. Gli azzurri dominano e passano avanti 2-0 con i gol di Cambiaso e Retegui, ma l'espulsione di Pellegrini li lascia in inferiorità numerica per più di un tempo: De Cuyper e Trossard firmano il pari.

Di spalla si parla anche delle squadre di Serie A: in casa Juventus si ferma Koopmeiners per un problema alla costola, mentre la Fiorentina tira un sospiro di sollievo per l'assoluzione di Gudmundsson nel processo in Islanda. Focus anche sul Napoli di Conte, che sogna l'allungo in vetta nelle prossime cinque giornate.

Nazionale - L'Italia viva

Juventus - Anche Koop si ferma: Juve nei guai

Napoli - Napoli, la manita di Conte