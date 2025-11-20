Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, li rovescia McTominay"

"Napoli, li rovescia McTominay" si legge di spalla sul Corriere dello Sport oggi in edicola. "Yildiz si fa" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna del quotidiano, invece, riprendendo le parole di Giorgio Chiellini sul rinnovo di Yildiz. "Arrivare al nuovo contratto è nella volontà di tutti" ha detto il dirigente bianconero, che ha messo quindi la prima pietra su cui dovrà poggiare la Juventus del futuro. L'intesa con il Dieci, che sembrava alle porte, ancora non è stata formalizzata e le insidie (Chelsea e Real Madrid su tutti) sono riapparse all'orizzonte.

La risposta più chiara agli appetiti stranieri però arriva dal Director of Football Strategy della Continassa, che, dal palco del Social Football Summit, predica calma ed equilibrio in un passaggio storico molto delicato per il club bianconero. Ma con questi ingredienti si potrà andare lontano, blindando Kenan e tornando a vincere. Il cammino davanti alla Signora infatti non è ancora rettilineo, ma con diverse curve e ostacoli. Chiellini però infonde fiducia, sicuro che in fondo al tunnel c'è la luce.