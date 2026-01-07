Prima pagina

Tuttosport: "Scatto Juve, riscatto David: Spalletti si rialza subito"

di Arturo Minervini

Scatto Juve, riscatto David: Spalletti si rialza subito. Così titola il quotidiano Tuttosport, con la Juve che torna alla vittoria dopo il pareggio interno con il Lecce. I bianconeri tornano a correre e lo fanno con una prestazione netta: 3-0 al Sassuolo, partita mai davvero in discussione con il discusso David che torna al gol.