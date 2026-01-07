Prima pagina

Corriere dello Sport: "Conte rilancia Lang: chance da titolare contro il Verona"
Oggi alle 08:15
di Arturo Minervini

Napoli, Conte rilancia Lang: chance da titolare contro il Verona. Così scrive in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport col Napoli che si prepara alla sfida del Maradona contro il Verona con una novità importante nell’undici iniziale. Antonio Conte è pronto a rilanciare Noa Lang, destinato a partire dal primo minuto al posto di Neres, ancora fermo ai box.

Non solo attacco. In difesa spazio anche per Alessandro Buongiorno, mentre a centrocampo cresce la candidatura di Miguel Gutiérrez per far rifiatare Spinazzola.