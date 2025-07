Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli liberato: Osimhen-Gala, svolta vicina"

"Napoli liberato": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Svolta vicina per quanto riguarda il caso Osimhen: Victor ha scelto la Turchia, ma ADL non fa sconti sulla clausola da 75 milioni che scade giovedì. Il Galatasaray, dal canto suo, alza l'offerta per Osi: 60 milioni. Pronto un ingaggio da 16 netti. DeLa non ha mai considerato l'ipotesi Juve, che tratta Sancho e rischia di perdere Kolo Muani.

In primo piano anche una formazione di Serie A che ha cambiato allenatore, come si evince dal seguente titolo: "Allegri lancia il Milan". Ecco alcune sue dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione: "Vogliamo tornare in Champions e riconquistare i tifosi. La Juve? Otto anni insieme, ci tengo a ringraziare Agnelli e Elkann".