Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, Ndoye per il ritiro: nuovo colpo dal Bologna"

"Napoli, Ndoye per il ritiro: nuovo colpo dal Bologna" si legge sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi. Non solo De Bruyne, Lang e Beukema. Il Napoli continua a lavorare su più fronti e stringe anche per Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna. Conte lo vuole già a disposizione per il ritiro estivo: si tratta di un’operazione che rafforza ulteriormente il reparto offensivo azzurro.

“Ci sei mancato”: Il Milan riabbraccia Allegri: sfida subito Conte è il titolo prinicale del quotidiano. Massimiliano Allegri torna ufficialmente sulla panchina del Milan, riaprendo un ciclo interrotto nel 2014. Con sei scudetti già in bacheca, il tecnico livornese punta ora a raggiungere il record dei sette titoli conquistati da Giovanni Trapattoni. Il nuovo corso rossonero è già iniziato: blindati Maignan e Leão, mentre Jashari è in arrivo.