Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, non è un Buongiorno"

"La stangata" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport oggi in edicola in merito alla vittoria di ieri sera dell'Inter sulla Lazio. I nerazzurri dominano, all'Olimpico finisce 6-0, ora Inzaghi è a -3 da Gasperini ma con una gara in meno. E' un'Inter extralusso quella che ieri sera ha travolto la Lazio: sblocca la Calhanoglu al 41' su rigore segnalato dal Var. Dimarco raddoppia, nella ripresa i gol di Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram. I nerazzurri volano: 26 punti in 10 partite.

"Napoli, non è un Buongiorno" si legge a metà pagina con riferimento all'infortunio occorso al centrale di Conte.