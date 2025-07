Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, un regalo a Conte: si lavora per Juanlu"

"Lookman, il finale". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento ovviamente è alla telenovela Ademola Lookman: L'attaccante dell'Atalanta resta un obiettivo di mercato dell'Inter che però sembrerebbe aver dato un ultimatum alla Dea per il giocatore. La risposta del club di viale della Liberazione può arrivare entro il fine settimana e potrebbe essere da dentro o fuori. In basso: "Napoli, un regalo a Conte". Si lavora per Juanlu. Intanto oggi il tecnico compie gli anni.