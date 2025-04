Prima pagina Corriere dello Sport: "'O Soulé mio. Crollo Inter e fuga Napoli"

"O Soulé mio" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Svolta Scudetto: la Roma sbanca San Siro con il gol di Soulé, in serata il Napoli batte il Torino per 2-0 con la doppietta di McTominay. Inzaghi alla terza sconfitta consecutiva perde la vetta, Conte sorpassa e vola a +3. Napoli sogna il secondo scudetto nel giro di 3 anni. Grande festa al Maradona.

"Riscatto Juve, Tudor è quarto": bagarre per un posto in Champions League, la Juve si rilancia dopo il ko di Parma. Vittoria per 2-0 contro il Monza grazie alle reti di Nico Gonzalez e Kolo Muani. Espulso Yildiz a fine primo tempo: il turco rischia due turni di stop. La Viola stende l'Empoli, il Milan passa a Venezia.