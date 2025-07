Prima pagina Corriere dello Sport: "Osi, solo il Galatasaray"

vedi letture

La Juventus punta dritta a Jadon Sancho. Il centrocampista offensivo del Manchester United ha rotto con la sua squadra e adesso diventa più che una possibilità per la Juventus. I bianconeri vogliono subito portarlo a casa in questo mercato per regalare a Igor Tudor un giocatore di grande qualità. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sancho subito". In taglio alto invece spazio al Napoli: "Osi, solo il Gala", annunciando la decisione del nigeriano di tornare in Turchia, ma il Napoli pretende i 75mn di euro della clausola.