Prima pagina Corriere dello Sport: "Povero Diavolo. Napoli, Neres l'asso di Conte"

"Povero Diavolo" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Cambiano ancora i piani del club rossonero con Fabio Paratici che non sarà il nuovo direttore sportivo, ora c'è l'ex Lazio Tare in pole per il ruolo. Intanto Conceiçao, che deve preparare la gara contro la Fiorentina (fischio d'inizio alle 20.45) è al bivio e si gioca l'Europa League contro Kean.

L'intervista - "Io resto": parola di Svilar. Intervista al portiere della Roma che parla dei progetti futuri: "I soldi contano ma essere contenti in un posto ha più valore. Qui sono felicissimo, non c'è fretta per il rinnovo. Juve? Occhio a Tudor, ha dato la scossa". "Magia Neres, l'asso di Conte" è invece il box a centro pagina sul Napoli atteso lunedì a Bologna.