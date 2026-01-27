Prima pagina Corriere dello Sport: "Rocchi boccia arbitro e Var di Torino"

L'intreccio tra campo e mercato domina le prime pagine e riporta l'Inter al centro del racconto. Il titolo del Corriere dello Sport è emblematico: "Chivu tifa Bayern", con i nerazzurri che guardano con interesse particolare alla sfida di domani sera tra PSV e Bayern Monaco.

Sullo sfondo infatti continua a prendere forma anche il dossier legato a Ivan Perisic, ipotesi che tornerebbe d'attualità solo in caso di uscita del PSV dall'Europa, a conferma di una strategia che resta legata ai verdetti continentali e agli incastri di febbraio. In questo quadro si inserisce anche il tema legato a Marcus Thuram, chiamato a ritrovare il gol europeo a Dortmund contro il Borussia Dortmund: la sua risposta sul campo può pesare tanto sul destino europeo dell'Inter quanto sugli equilibri di una stagione che entra nella fase decisiva. "Rocchi boccia arbitro e Var di Torino" si legge invece in alto in riferimento a Juve-Napoli di domenica.