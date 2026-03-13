Tuttonapoli Futuro Conte, c'è una grande certezza per Aurelio De Laurentiis

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Conte rimane? questa è la grande domanda che tutti e non solo i tifosi si fanno. Arrivano rassicurazioni dalla società, ma in realtà c'è solo una grande certezza.

Tutti vogliono sapere cosa farà Antonio Conte la prossima stagione: tutti, anche il Napoli, perché il futuro non è assolutamente scritto. Proprio per questo ci si interroga su quale può essere la scelta di Antonio e l'offerta progettuale di Aurelio De Laurentiis per convincere il mister a un terzo anno in panchina azzurra. Si dovrebbe partire dalle basi, ovvero la firma sul rinnovo, vista la scadenza del contratto in vigore a giugno 2027. Ogni grande allenatore che si rispetti non può iniziare una stagione con il contratto ballerino.

Prima la conferma di Conte e poi le scelte

Quando e se verrà messa in chiaro la questione contrattuale, si parlerà di riconferme tra le nuove leve come Alisson e i veterani come Lobotka. Entrambi, insieme ad altri calciatori come Elmas o Anguissa, attendono di capire cosa offrirà il mercato e invece su cui verrà posto il veto di cessione dal mister, riportando così il modo di fare della prima estate in azzurro.

Futuro Conte: non conterà solo il calciomercato

I temi sul tavolo, ovviamente, non riguarderanno solo il mercato, ma anche l'assetto tecnico e medico della squadra, con aloni di mistero da far sparire da Castel Volturno, tra infortuni cronici dei calciatori e incertezze sul modo in cui si porta al recupero un calciatore dall'infortunio: questione, ovviamente, da imputare anche e soprattutto al mister salentino.

Futuro Conte: ADL pronto ad altri sforzi

Tolti i dubbi di questa stagione, per Aurelio De Laurentiis vige una certezza assoluta: quella della sicurezza dei risultati con Antonio Conte in panchina, cosa che porterebbe il patron azzurro ad ulteriori sforzi per accontentare il mister, anche dopo una stagione dove nessuno, neanche Antonio, è esente da colpe.