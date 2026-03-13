Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

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In vista di Napoli-Lecce, partita della ventinovesima giornata di campionato, in programma sabato alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte si è allenata. Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo:

"Meno uno a Napoli-Lecce. Gli azzurri si sono allenati alla vigilia del match contro la formazione di Di Francesco. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".