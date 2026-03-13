Ufficiale Napoli-Lecce, i convocati di Di Francesco: c'è Gallo. Assenti Gaspar, Berisha e Camarda

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L'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani al Maradona contro il Napoli

L'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani al Maradona contro il Napoli. Ancora assenti Camarda, Berisha e Gaspar, mentre Antonino Gallo ha risolto il fastidio muscolare e sarà a disposizione dell'allenatore dei salentino per la gara di domani alle 18 al Diego Armando Maradona. L'elenco completo.

Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja.

Difensori: Gallo, Jean, Ndaba, Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.

Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Helgason, Marchwinski, Ngom, Ramadani, Sala.

Attaccanti: Banda, Cheddira, Ndri, Pierotti, Sottil, Stulic.