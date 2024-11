Prima pagina Corriere dello Sport: "Stanno uccidendo il Var"

vedi letture

"Juve, test Genesio" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Torna la Champions League e la Juventus di Thiago Motta affronterà il Lille in Francia. Trappola per i bianconeri con i francesi che hanno già battuto il Real Madrid e l'Atletico Madrid. Thiago alla vigilia: "Voglio il massimo, credo nella mia filosofia". Vlahovic sfida David.

Serie A - "Stanno uccidendo il VAR": nel taglio alto si parla della bufera sugli arbitri con un'altra giornata da dimenticare. Dalla gomitata a N'Dicka in Verona-Roma al gol annullato in Monza-Milan: manca uniformità di giudizio.