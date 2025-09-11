Prima pagina

Corriere dello Sport sul Napoli: "Conte, difesa tutta nuova"

Oggi alle 08:30Notizie
di Fabio Tarantino

"Juve-Inter mai vista": questo è uno dei titoli principali della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Si tratta di un derby d'Italia inedito quello che è in programma per sabato alle 18.00, alla ripresa dopo la pausa per le Nazionali. Principi tattici nuovi: con Tudor si tira da lontano, mentre Chivu vuole entrare in area.

Spazio ovviamente anche ai campioni in carica, che vogliono dare continuità alle prime due vittorie contro Sassuolo e Cagliari. Il titolo scelto è il seguente: "Conte, difesa tutta nuova". Sabato con la Fiorentina, azzurri in campo con Beukema e Buongiorno centrali. Ha parlato in settimana il dirigente dei toscani Pradé: "Viola, ora vinci".