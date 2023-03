Cos'è la lesione distrattiva: tutti i dettagli sull'infortunio che ha fermato Osimhen

Intanto urge specificare che il report del club campano non specifica se si tratti di una lesione di I, II o III grado

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tegola pesantissima per il Napoli: il club azzurro ha comunicato che "Victor Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva". Di cosa si tratta? Che tempi rischia il centravanti della Nigeria? Intanto urge specificare che il report del club campano non specifica se si tratti di una lesione di I, II o III grado e dunque stanti le cose non è possibile rispondere con certezza ma solo elencare le varie casistiche in attesa di ulteriori precisazioni.