Cosa dicevano di Lukaku quando era alla Roma: la confessione dei tifosi

I tifosi del Napoli fanno alcune riflessioni sul Romelu Lukaku e sul suo attuale rendimento al Napoli. Conte lo ha voluto a tutti i costi e al momento il belga ha segnato 4 gol con 4 assist. Non male, numeri alla mano, considerando che ha saltato la preparazione estiva con gli azzurri e si è allenato da solo per mesi arrivando al Napoli solo a fine agosto.

Ma la gara contro l'Atalanta ha acceso il dibattito dato che Lukaku ha rimediato voti bassi, non ha difeso palla e non ha sfruttato alcune chance avute. I tifosi della Roma sui social commentano la stagione attuale del belga e ricordano che questo Lukaku è lo stesso della Capitale, ovvero un giocatore fisicamente molto forte, che segnerà comunque tanto (21 gol lo scorso anno con la Roma), ma che alternerà prove in cui avrà difficoltà ad altre in cui sarà brillante e decisivo. Insomma, un attaccante comunque forte, esperto, da 15-20 gol all'anno. Parola al campo.