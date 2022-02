Cosa ha fatto il Napoli a gennaio: un avvicendamento in attesa della rivoluzione estiva

Un solo avvicendamento, un difensore per un altro, e rigorosamente a costo zero tenendo d'occhio un bilancio per la prima volta in sofferenza. Si può riassumere così il mercato di gennaio del Napoli, fatto per il resto di qualche giovane o esubero spostato in prestito da una squadra all'altra, non avendo particolari necessità con un organico che al completo prevede coppie in ogni ruolo. L'attenzione del club è ormai rivolta ai tanti giocatori in scadenza - a giugno o nel 2023 - che senza rinnovo (come accaduto per capitan Insigne) nei prossimi mesi porteranno ad un profondo rinnovamento dell'organico.

Le entrate: subito Tuanzebe per colmare il vuoto:

Sapendo da tempo dell'addio di Manolas (in bilico già in estate), il ds Giuntoli s'è mosso con tempestività strappando il prestito del difensore inglese classe '97 di proprietà Manchester United ma che era in prestito all'Aston Villa. Prestito oneroso, per una cifra intorno ai 600mila euro, per velocizzare il trasferimento e poi eventualmente trattare il riscatto a fine stagione. L'unico tentativo è stato fatto per anticipare l'arrivo di un terzino sinistro (con la relativa partenza anticipata di Ghoulam, in scadenza a giugno), bloccato dalle resistenze dell'Ajax per Tagliafico e poi soprattutto dal rifiuto del Getafe a mollare prima dell'estate Mathias Olivera, il giocatore individuato per rinforzare l'out mancino in estate.

Le uscite: accontentato Manolas liberando un maxi-ingaggio

Dopo un inizio di stagione deludente, scivolando alle spalle di Rrahmani nelle gerarchie, la società ha dato l'ok al ritorno in patria del greco che aveva espresso la sua volontà già in estate. Circa 3mln di euro incassati dall'Olympiacos: poco più di un indennizzo considerando le cifre del suo arrivo, ma il club partenopeo - che da tempo ha annunciato una riduzione del monte ingaggi - si libera di uno stipendio pesante da circa 4mln di euro a stagione, una cifra fuori mercato per i tempi Covid e per il rendimento in campo considerando che è più del doppio ad esempio di quanto percepito da Rrahmani, l'attuale titolare. Per il resto l'addio formalizzato di Insigne (ma per giugno) e cessioni (o spostamenti) minori come quelli di Younes all'Al-Ettifaq, Costa al Parma, Contini al Vicenza e Folorunsho alla Reggina.