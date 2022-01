Costa d'Avorio-Algeria, le formazioni ufficiali: Ounas neanche in panchina

Di seguito le formazioni ufficiali di Costa d'Avorio-Algeria, ultima giornata della fase a gironi del Gruppo E di Coppa d'Africa. Ivoriani già qualificati alla fase successiva, algerini costretti a vincere. Tra gli "italiani" è sfida tutta milanista fra Kessie e Bennacer, mentre il napoletano Ounas non risulta essere neanche in panchina.



COSTA D'AVORIO (4-3-3): Sangaré; Aurier, Deli, Kossounou, Konan; Sangaré, Seri, Kessié; Pépé, Haller, Gradel. All. Beaumelle.

ALGERIA (4-3-3): M’Bohli; Atal, Mandi, Bedrane, Bensebaini; Benrahma, Bennacer, Zerrouki; Mahrez, Bounedjah, Belaïli. All. Belmadi.