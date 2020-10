Covid-19, a ottobre svolta negativa in Campania: quasi +100 in terapia intensiva e oltre 1.000 ricoveri

Ottobre mese della svolta negativa sul fronte Covid-19. All'inizio di questo mese la situazione sanitaria era assolutamente gestibil: 38 persone in terapia intensiva in Campania e 421 ricoverati con sintomi. Oggi, coi dati del 26 ottobre, la situazione è preoccupante: sono 123 i ricoveri in rianimazione e 1.191 quelli di degenza. Un'impennata di casi che ha comportato anche un aumento sensibile dei ricoveri. Tanti asintomatici, tra i positivi di ogni giorno, ma purtroppo tante anche le persone che hanno bisogno di cure e dunque di posti letto in ospedale.