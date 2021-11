Covid, situazione grave in Russia attende il Napoli: 40mila casi e 1230 morti anche ieri

In Russia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 40.123 nuovi contagi e 1.235 morti. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali, mentre tiene banco la diffusione di pass sanitari falsi venduti al mercato nero per arginare le limitazioni imposte dal governo per accedere ai luoghi pubblici e agli eventi.

Ricordiamo che il 24 novembre è in programma Spartak Mosca-Napoli per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League, e per ora le autorità russe hanno deciso di aprire l'evento al 30% degli spettatori consentiti, ovviamente vaccinati. L'allerta però resta alta per i numeri che continuano a salire.