Cresce l'attesa a Salerno: già venduti 9mila biglietti (abbonati esclusi) per il Napoli

Prosegue la prevendita per il derby tra Salernitana e Napoli. Come si legge su Tuttosalernitana, l’ultimo dato sulle vendita ticket recita 8775 (il dato non include abbonati).

La Salernitana fa sapere che la prevendita libera dei biglietti per il derby è aperta a tutti con esclusione dei residenti nelle province di Napoli, Avellino, Caserta e Benevento. La prevendita online è disponibile soltanto per i possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana sottoscritte entro il 31 dicembre scorso.