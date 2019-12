Crisi Napoli, sette gare senza vittoria: non accadeva da nove anni con Mazzarri

Continua la crisi della squadra di Ancelotti dopo il pareggio di Udine. Secondo una statistica Opta, il Napoli non ha trovato il successo in Serie A per almeno sette partite consecutive per la prima volta da marzo 2010 sotto la guida di Walter Mazzarri (otto gare in quel caso). Ne manca un'altra, dunque, per eguagliare quel record negativo.