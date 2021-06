Crolla il prezzo di Sky per il pacchetto Calcio: novità per la Serie A

Sky guarda già all’inizio della prossima stagione e annuncia novità per quanto riguarda la propria offerta per il pacchetto Sky Calcio, grazie al quale offrirà più di 800 partite di calcio italiano ed europeo, tutte insieme. In modo particolare, per il calcio italiano ci sarà la Serie A, con 3 partite su 10 per ciascun turno, con le gare del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45.

Calcio&Finanza scrive: "La novità è che a partire dal prossimo 1° ottobre il prezzo del pacchetto Sky Calcio avrà un prezzo di 5 euro al mese. Inoltre – come già noto – dal 1° luglio al 30 settembre 2021, il costo di Sky Calcio è azzerato, e da ora e fino al 31 dicembre 2021, i clienti saranno liberi di rimuovere Sky Calcio, senza costi né spese".