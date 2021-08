Crotone ai sedicesimi di Coppa Italia: battuto il Brescia ai rigori

Sono serviti i calci di rigore per stabilire chi tra Crotone e Brescia sarebbe andato a sfidare l'Udinese ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alla fine sono stati gli uomini di Modesto ad avere la meglio, dopo il 2-2 dei primi 120 minuti. Di Vulic e Mulattieri le reti del Crotone, mentre per la squadra di Pippo Inzaghi erano stati Van de Looi e Bajic ad andare in gol. 4-2 il risultato finale ai rigori, con i padroni di casa che vanno dunque avanti nella competizione.