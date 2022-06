Curiosità Napoli: nessuna sfida a Inter e Juventus prima del Mondiale

C'è una curiosità nel calendario del Napoli: fino alla 15esima giornata, dunque fino a novembre, il Napoli non affronterà né Inter né Juventus

C'è una curiosità nel calendario del Napoli: fino alla 15esima giornata, dunque fino a novembre, il Napoli non affronterà né Inter né Juventus. Entrambe le squadre verranno affrontate da gennaio in poi alla ripresa post Mondiale quando comincerà in pratica un altro campionato.

Ecco il calendario nel girone d'andata del Napoli

1 Verona-Napoli

2 Napoli-Monza

3 Fiorentina-Napoli

4 Napoli-Lecce

5 Lazio-Napoli

6 Napoli-Spezia

7 Milan-Napoli

8 Napoli-Torino

9 Cremonese-Napoli

10 Napoli-Bologna

11 Roma-Napoli

12 Napoli-Sassuolo

13 Atalanta-Napoli

14 Napoli-Empoli

15 Napoli-Udinese

STOP PER IL MONDIALE

16 Inter-Napoli

17 Sampdoria-Napoli

18 Napoli-Juventus

19 Salernitana-Napoli