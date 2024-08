Da Barcellona - Lamine Yamal, accoltellato il padre dopo una rissa: è grave

Lamine Yamal, accoltellato a Mataró dopo una rissa

Il padre di Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, è stato accoltellato in un parcheggio della città di Mataró dopo una rissa, come riportato da La Vanguardia.

Il quotidiano ha confermato che l'uomo è stato trasferito all'ospedale Can Ruti di Badalona nello stesso momento in cui l'unità investigativa Mossos ha cominciato ad interrogare testimoni presenti nella zona. La prognosi è grave, anche se Marca ha potuto confermare che la sua vita non è in pericolo. RAC 1 ha riferito di aver ricevuto "più di una coltellata". Motivo della risa potrebbe essere dovuto ad un regolamento di conti dopo un combattimento precedente.