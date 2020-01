Da Barcellona: per abbonati già in vendita il biglietto per la sfida col Napoli, costerà 70 euro

Manca oltre un mese alla prestigiosa sfida con il Barcellona, in programma il prossimo 25 febbraio e valida per l'andata degli ottavi di Champions League, ma i tifosi blaugrana abbonati hanno già la possibilità di acquistare il biglietto. Il Mundo Deportivo fa sapere che il club spagnolo metterà in vendita questo pomeriggio i 2336 tagliandi riservati ai propri tifosi e sarà possibile acquistarli fino al 10 febbraio a patto che non siano già esauriti. Il prezzo per la trasferta del San Paolo è di 70 euro a biglietto.