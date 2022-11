Da Bergamo: "La differenza si è vista, il Napoli ha giocato da grande squadra"

L'edizione odierna di Bergamo del Corriere della Sera scrive così dopo la vittoria del Napoli contro l'Atalanta al Gewiss Stadium.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Bergamo del Corriere della Sera scrive così dopo la vittoria del Napoli contro l'Atalanta al Gewiss Stadium: "La differenza si è vista e non è un caso se ci sono 8 punti di distacco in classifica. L'Atalanta continua a essere sopra ogni più rosea previsione, in particolare per quanto vista nella seconda parte della stagione scorsa. E va detto che il Napoli ha giocato una partita da grande squadra, difendendo il vantaggio quando necessitava, soffrendo il giusto, ma con il piglio di chi sa che deve anche soffrire per vincere le partite".