Da Bologna: "Oggi Italiano ha ricevuto una bella e una brutta notizia"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il giornalista di Repubblica Luca Bortolotti: “Oggi una notizia buona e una cattiva. Castro è tornato in gruppo e quindi lunedì ci sarà. Dallinga sta comunque bene, se conosco Italiano il titolare sarà quest’ultimo. Per quel che riguarda Calabria resterà fuori fino a Pasqua in un momento in cui il Bologna inizierà il tour de force prima col Napoli e poi con Inter e Atalanta“.

“Un aspetto positivo del Bologna oggi è la consapevolezza raggiunta dalla squadra, l’entusiasmo che si respira in città. Il settore ospiti in trasferta è sempre pieno. Per le strade della città si parla solo del club, i calciatori si sentono la maglia tatuata addosso come ha detto anche Orsolini. Un difettuccio? Con le piccole tende ad incagliarsi, mentre con le grandi si esprime al meglio. Lunedì sera ci sarà una partita molto divertente“.