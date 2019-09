Da Brescia: "Tonali il centrocampista italiano più forte, Pirlo alla sua età non era così pronto"

Focus sul Brescia col giornalista de La Gazzetta dello Sport Giampaolo Lanfranchi che ha così parlato di Tonali a Kiss Kiss: "Tonali è già adesso il più forte centrocampista italiano. Lo dico perché l'ho visto crescere. Alla sua età Pirlo non era così pronto. Ovviamente è diverso, hanno caratteristiche simili e altre differenti, ma parlo di maturità. Lui fa un contrasto con Khedira e va a muso duro nel modo giusto, non da sbruffone, trattando gli altri come dei suoi pari. Li sfida, li punta, recupera, mette la gamba. Tonali non è il migliore in niente ma è fortissimo in tutto".