Da Buffon al Leeds di Bielsa: alla scoperta di Caprile

Alex Meret si è fermato per infortunio e tornerà a disposizione di Antonio Conte solo dopo la sosta per le Nazionali. Al suo posto per le prossime partite giocherà Elia Caprile, anni 23.

Ne parla Tmw che descrive così il portiere: "Un modello, Gianluigi Buffon. E che l'esordio con la maglia del Napoli sia arrivato nel teatro del modello che lo ha ispirato a soli cinque anni a diventare un giovanissimo portiere, è forse un grande segno del destino. Nato a Verona nel mito di Claudio Garella, parte della cantera del Chievo e poi va al Leeds United ma l'esordio tra i professionisti è alla Pro Patria. Da Busto Arsizio a Bari, che lo acquista a titolo definitivo, la scorsa stagione lo prende l'Empoli dove ben figura in prestito e allora il Napoli ci crede. Lo prende. E ora la grande occasione. La prima al Maradona".