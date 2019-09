Da Cagliari - Maran lavora sul 4-3-1-2 per il Napoli: Rog ci sarà, Oliva in regia

Ignazio Caddeo, direttore di isola24sport.it, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi proprio sul Cagliari e la situazione dei sardi in vista del match contro il Napoli: "Fatta una buona partita contro un ottimo Genoa, alla fine il Cagliari ha meritato di vincere. C'è stata molta sfortuna, Olsen sta facendo bene ma non si può dimenticare che questa squadra è senza Cragno, Pavoletti e nelle ultime partite senza Nainggolan. Al San Paolo mancherà anche il regista naturale, ovvero Cigarini. Credo che al San Paolo si continuerà a lavorare sul 4-3-1-2, ci sarà Oliva in regia con l'ex Rog sulla destra mentre Nandez sulla sinistra. Casto favorito su Birsa per la trequarti, in avanti la coppia Simeone-Joao Pedro".